حمدي فتحي: هدفنا التتويج بالخماسية.. وخدمة الأهلي تسعدنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي عن استهداف فريقه الفوز بالخماسية بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بثنائية نظيفة في قطر.

وحصد الأهلي لقبي الدوري والكأس محلياً، بالإضافة إلى لقب دوري الأبطال والسوبر إفريقيا، وما زال يناقس على لقب السوبر المحلي، بعد حصد برونزية كأس العالم.

وفي تصريحات لقناة النادي الأهلي قال حمدي فتحي :"كان لدينا تركيزاً كبيراً للفوز باللقب، البطولة غائبة منذ فترة طويلة وهي غالية جداً بالنسبة لنا، ولذلك نوجه التهنئة للجماهير".

وأضاف فتحي :"هدفنا التتويج بالخماسية هذا الموسم، لكنا سعداء بما حققناه خلال وقت قصيرة، نتمنى خدمة النادي الأهلي دائماً ونكون سعداء بذلك".

ومن جانبه قال ياسر إبراهيم مدافع الفريق :"سعيد باللقب، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع في كل مباراة، والمساهمة في إسعاد الجماهير".

وأنهى إبراهيم :"هذا هو النادي الأهلي، كل بطولة نشارك بها، نسعى لأن تكون من نصيبنا، وبعدها نغلق الصفحة ونركز في البطولة التالية".