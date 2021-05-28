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الاتحاد المغربي يخطر الزمالك لاستدعاء أحداد لمعسكر منتخب بلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم إخطارا، مساء اليوم الجمعة، لنادي الزمالك لاستدعاء حميد أحداد لاعب الفريق بالنادي تمهيدا للانضمام إلى معسكر منتخب المغرب.

ويدخل منتخب المغرب معسكرا في الفترة من ٣ يونيو المقبل إلى ١١ من الشهر نفسه.

ويغيب اللاعب عن معسكر الزمالك الحالي استعدادا لمواجهة الجونة المقررة إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن مواجهات الجولة رقم ٢٥ من بطولة دوري we المصري.

وفي سياق آخر، وافق مجلس إدارة نادي الزمالك المعين على طلب المدرب باتريس كارتيرون بمد معسكر الفريق الحالي بالجونة لحين السفر للسويس لمواجهة فريق المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وانتظم لاعبو الزمالك في معسكر صباح اليوم بالجونة استعدادا لمواجهة فريق الجونة يوم الأحد المقبل في الجولة الـ 25 لمسابقة دوري we المصري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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