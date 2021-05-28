الميركاتو الصيفي 2021 | ريال مدريد يعلن صفقة ألابا بطريقة مُبتكرة

قدم ريال مدريد المدافع النمساوي “دافيد ألابا” إلى جماهيره بطريقة مبتكرة على حسابات الفريق المختلفة بوسائل التواصل الاجتماعي، في أولى صفقات النادي الملكي في الميركاتو الصيفي 2021.

ونشر ريال مدريد فيديو مدته 15 ثانية، وكتب عليه “WelcomeAlaba”، وجاء فيه محاكاة لتحميل ملف على جهاز الحاسوب، ومن ثم نقله من مكان التحميل إلى داخل فولدر محدد.

وظهر في بداية الفيديو جهاز حاسوب وفي واجهة شاشته شعار ريال مدريد، وجاء إشعار كُتب فيه “تم تحميل ملف واحد جديد”، بعد ذلك تم فتح هذا الملف الذي وجد فيه صورة دافيد ألابا التي سُحبت، ومن ثم وضعت في ملف جديد بعنوان “ريال مدريد 21/22”.

وأعلن ريال مدريد بعض التفاصيل الهامة المتعلقة بصفقة دافيد ألابا، الذي انضم بشكلٍ مجاني إلى النادي الملكي بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ الألماني.

وسيمتد عقد ألابا مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات، أي حتى 30 يونيو من عام 2026، ولم يكشف المرينجي قيمة الراتب الذي سيتقاضاه، ولكن بحسب الصحف الإسبانية فإن دافيد سيحصل على 11-12 مليون يورو في الموسم الواحد.

وذكرت صحيفة ABC الإسبانية، أن ريال مدريد سيدفع مكافأة تعاقد بقيمة 20 مليون يورو، توزع بين دافيد ألابا ووالده ووكيل أعماله بيني زاهافي.

من هو دافيد ألابا؟

انطلقت مسيرة دافيد ألابا الكروية في أسبرن وأوستريا فيينا في النمسا، قبل أن ينضم في صيف عام 2008 إلى بايرن ميونيخ الألماني، ولعب معه أول مباراة رسمية وهو في سن الـ17.

وفي موسم 2010/2011 خرج دافيد ألابا من بايرن ميونخ إلى هوفنهايم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. وعاد بعدها إلى أليانز أرينا مسجلًا 10 مواسم متتالية، قدم فيها الكثير والكثير.

وبشكلٍ عام خاض دافيد ألابا 431 مباراة مع بايرن ميونخ، وأصبح أكثر أجنبي مشاركةً في تاريخ النادي. وحقق 28 لقبًا مع العملاق الألماني، أبرزها دوري أبطال أوروبا (2)، كأس العالم للأندية (2)، كاس السوبر الأوروبي (2) والدوري الألماني (10).

وفرديًا، أنضم ألابا إلى تشكيل العام من الويفا 3 مرات، وتم اختياره أفضل لاعب في النمسا 7 مرات، ومن المنتظر مشاركته في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، خلال الأيام القليلة القادمة.