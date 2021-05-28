تحديث | سجل بطولات الاهلي المصري “القارية” بعد خطف كأس السوبر الأفريقي 2020

عززت نسخة 2020 من كأس السوبر الأفريقي سجل بطولات الاهلي المصري على الصعيد القاري لتصل إلى 21، حسب الفيفا، بعدما فاز الفريق الأحمر على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، مساء اليوم الجمعة، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

ورفع الاهلي عدد مرات تتويجه ببطولة كأس السوبر الأفريقي لـ 7 مرات أعوام (2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014 و2020)، ليواصل الانفراد بلقب البطل القياسي للبطولة، مثلما هو الحال في دوري أبطال أفريقيا التي تُوج بها 9 مرات أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013 و2020.

وكما تمكن الاهلي من حصد لقب وحيد في كأس الكونفدرالية الأفريقية (كأس الاتحاد الافريقي) كانت في عام 2014، بالاضافة إلى أربعة ألقاب في كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتتويج وحيد ببطولة كأس الأفرو آسيوية عام 1988.

وشهدت مشاركات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية منذ عام 2005 حتى الآن، حصول الاهلي على الميدالية البرونزية في نسختي مونديال الاندية 2006 (اليابان) و2020 (قطر).

كم عدد بطولات الاهلي القارية (الدولية)؟

تصل عدد بطولات الاهلي على الصعيدين القاري والدولي بعد الفوز على نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي 2020 إلى 22 بطولة قارية، إلا أن الفيفا لا يعترف ببطولة الأفرو آسيوية التي تُوج بها الفريق عام 1988، بالتالي فإنه رسميًا تُوج بـ 21 لقبًا بعد مباراة بركان.

وبات الاهلي على بُعد 3 ألقاب قارية وينجح في معادلة عدد ألقاب العملاق الاسباني “ريال مدريد” الذي يمتلك 26 لقبًا قاريًا.

وفاز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 13 مرة في تاريخه، بالاضافة إلى كأس السوبر الأوروبي 4 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، وكأس الإنتر كونتيننتال 3 مرات.

بينما عزز الاهلي تواجده في المركز الثاني كأكثر فرق العالم حصولاً على الألقاب القارية، متفوقًا عن أقرب ملاحقيه “بوكا جونيورز وميلان” ب3 ألقاب قارية.

ويحتل العملاق الأرجنتيني بوكا جونيورز المركز الثالث مناصفة مع العملاق الايطالي ميلان برصيد 18 لقبًا قاريًا لكل منهم.