شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعانق السوبر الأفريقي.. خامس تتويج مصري على حساب أندية المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين.

وظفر الأهلي بالسوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، رافعاً من رصيد ألقابه القارية للرقم 22.

وبات التتويج هو الخامس لأندية مصر على حساب نظيرتها المغربية على المستوى الأفريقي.

وكان الزمالك هو أول من حقق الألقاب الأفريقية من بين أندية مصر على حساب أبطال المغرب، وبذلك بعناق دوري أبطال أفريقيا 2002 على حساب الرجاء المغربي السوبر الأفريقي عام 2003 على حساب الوداد.

عادت ألقاب أندية مصر على حساب أبطال المغرب من خلال عناق الأهلي سوبر أفريقيا في مواجهة الجيش الملكي المغربي عام 2006.

وحقق الزمالك لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه في 2019 على حساب نهضة بركان المغربي، قبل أن يحقق الأهلي سوبر 2021 على حساب الفريق نفسه الليلة.