شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: صلاح محسن أحرج موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستحق التواجد في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر في المباريات المقبلة.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «صلاح محسن، يستحق المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي، في المباريات المقبلة على حساب حسين الشحات، وذلك بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة نهضة بركان المغربي، في بطولة السوبر الإفريقي».

وأضاف: «صلاح محسن، أحرج الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، اللاعب كل ما يشارك يظهر بمستوى مميز ويسجل أهداف، لذلك لا بد أن يشارك بشكل أساسي على حساب حسين الشحات، البعيد عن مستواه الفني».

وتوج الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه، بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد جاسم بن حمد.