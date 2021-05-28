شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يحقق رقمًا مميزًا مع الأهلى بعد لقب السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق بدر بانون اللقب الثاني بالسوبر الأفريقي لكرة القدم، ليحقق رقما مميزا خلال تاريخه حيث سبق وأن حقق اللاعب المغربي لقب السوبر الأفريقي من قبل مع الرجاء البيضاوي في 2019 على حساب الترجي الرياضي التونسي بهدفين لهدف.

وليحقق بدر بانون لقبه الثاني في مسيرته ببطولة كأس السوبر الأفريقي مساء اليوم مع النادي الأهلي واللقب الثاني بالقميص الأحمر بعد كأس مصر.

وخاض بدر بانون، 27 مباراة مع النادي الأهلي هذا الموسم واستطاع أن يسجل 4 أهداف بقميص الشياطين الحمر.