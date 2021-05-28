شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يهدون الخطيب ميداليات السوبر.. ورئيس النادي يسجد لله (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت منصة تتويج الأهلى بكأس السوبر الأفريقي لقطة فريدة، مع منح لاعبي النادي الأهلي ميدالياتهم لرئيس النادي محمود الخطيب.

وتوج الأهلي، بكأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه بعد تغلبه على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين دون مقابل.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مستحقًا على حساب نظيره نهضة بركان المغربي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة 28-5-2021 على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي.

الأهلي يتوج بكأس السوبر الأفريقي

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي بداية الشوط الثاني تقدم الأهلي عن طريق محمد شريف في الدقيقة 57، وعزز صلاح محسن من تقدم الأهلي في الدقيقة 82، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 2-0.

بهذا الفوز المستحق توج الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، وللمرة الأولى منذ عام 2014.