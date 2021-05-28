أحمد شوبير يوجه رسالة نارية لحكم مباراة الزمالك والإسماعيلي

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لـ الحكم أمين عمر حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر، حيث أكد أن قراره كان سليم 100% في طرد أشرف بن شرقي نجم الفريق.

وأضاف شوبير في تصريحات لقناة “ أون تايم سبورت ” أن أمين عمر كان رحيما للغاية بـ بن شرقي عندما أشهر البطاقه الصفراء في البداية، مشددا أن الطرد كان مستحقا منذ اصطدامه القوي بـ لاعب الإسماعيلي.

وتابع أن أشرف بن شرقي قام بتصرف غير رياضي، حيث أبدى غضبه الشديد من الطرد وهو أمر سيىء خاصة وأن الزمالك كان يقدم أداء جيدا.

وأكمل أن تصرف باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مثير للدهشة، قائلا: “ مستر كارتيرون حضرتك عايز إيه؟! الزمالك لم يتعرض لأي ظلم خلال المباراة .. وماذا لو كنت لسه في السعودية أو فرنسا وقمت بذلك، وحتى تصريحاتك بعد المباراة لا تليق، مش شايف أي مبرر للي حصل ده”.

وشهدت مباراة الزمالك والإسماعيلي التي جرت الخميس في دور الثمانية لبطولة كأس مصر على أرض ملعب استاد السويس الجديد، أحداثًا ساخنة شهدت حالتي طرد في شوط المباراة الأول لأشرف بن شرقي وباتريس كارتيرون.