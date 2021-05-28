شركة نايكي للملابس الرياضية تكشف سبب إنهاء التعاقد مع نيمار

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شركة "نايكي" الأميركية للملابس والأحذية الرياضية، إنهاء عقد رعايتها لنجم كرة القدم البرازيلي نيمار، بعد أن رفض الأخير التعاون في تحقيق في اتهامه بالاعتداء الجنسي على إحدى موظفات الشركة قبل سنوات.



ولم تقدم نايكي سببا في أغسطس الماضي، عندما أنهت تعاقدها مع المهاجم البرازيلي لفريق باريس سان جرمان الفرنسي حاليا، لكن الشركة قالت، في بيان أمس الخميس، إنها قررت إنهاء العقد لأن نيمار رفض المشاركة "في تحقيق بحسن نية في مزاعم جديرة بالثقة أحالتها إحدى الموظفات، بالاعتداء الذي ارتكبه"، بحسب الأسوشيتد برس.

وقالت نايكي إنها لم تستطع التحدث بالتفصيل عن القضية، عندما أنهت التعاقد، مع نيمار، البالغ من العمر حاليا 29 عاما، لأن التحقيق لم يكن حاسما.

وأوضحت الشركة في بيانها "لم تظهر مجموعة واحدة من الحقائق التي من شأنها أن تمكننا من التحدث بشكل موضوعي حول المسألة، سيكون من غير المناسب لنايكي أن تدلي ببيان اتهام دون أن تكون قادرة على تقديم الحقائق الداعمة".

وقع عام 2016

وقالت نايكي إنها "منزعجة بشدة من مزاعم الاعتداء الجنسي"، مؤكدة أن الحادث المزعوم وقع عام 2016، عندما كان نيمار يلعب لصالح برشلونة.

وقالت نايكي إنها تلقت إشعارا رسميا بالحادثة بعد ذلك بعامين، أي في العام 2018، مضيفة أنها احترمت رغبة الموظفة المبدئية في تجنب التحقيق وإبقاء الأمر سرا.

يشار أن صفقة رعاية نايكي للنجم البرازيلي نيمار كانت مربحة وبلغت قيمتها 78.6 مليون جنيه إسترليني، وكان من المقرر أن تستمر حتى عام 2022.

غير أن شركة الملابس الرياضية العملاقة بدأت تحقيقا داخليا بالمزاعم في العام التالي.