كوبا أميركا: خاميس رودريغيس خارج تشكيلة كولومبيا

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بوغوتا: استبعد صانع ألعاب إيفرتون الإنكليزي خاميس رودريغيس عن تشكيلة المنتخب الكولومبي لبطولة كوبا أميركا المقررة هذا الصيف بعدما أرجئت لعام بسبب تداعيات فيروس كورونا، وذلك بحسب ما أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم الجمعة.

وبرر الاتحاد الكولومبي قراره في بيان قال فيه إن لاعب ريال مدريد الإسباني السابق "خضع لفحوص طبية أظهرت أنه ليس في المستوى الأمثل (من حيث الجاهزية البدنية)، ولهذا السبب لن يكون بإمكانه الانضمام إلى المجموعة".

وحدد الاتحاد بأن ابن الـ29 عاماً "استبعد عن المباريات ضد البيرو والأرجنتين ضمن تصفيات مونديال قطر إضافة الى كوبا أميركا" المقررة بين 13 حزيران/يونيو و10 تموز/يوليو المقبلين.

وأقر رودريغيس بأنه تأثر جداً بهذا القرار بالقول في بيان على تويتر "عدم الحصول على ثقة الفريق التدريبي... يولد آلاماً كبيرة، لأني لطالما أعطيت كل شيء لقميص المنتخب الكولومبي".

وحل رينالدو رويدا بدلاً من البرتغالي كارلوس كيروش في منصب مدرب المنتخب الكولومبي بعد حملة سيئة في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ولا يملك المنتخب الكولمبي سوى أربع نقاط من أربع مباريات خاضها حتى الآن، ما جعله سابعاً في الترتيب بفارق 8 نقاط عن البرازيل المتصدرة (12 نقطة).

ويتأهل مباشرة إلى المونديال أصحاب المراكز الأربعة الأولى في مجموعة أميركا الجنوبية، وتتخلف كولومبيا حالياً عن باراغواي الرابعة بفارق نقطتين فقط، فيما تتخلف ست وخمس نقاط توالياً عن الأرجنتين الثانية والإكوادور الثالثة.