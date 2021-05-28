شكرا لقرائتكم خبر عن علي لطفي: حققنا لقبًا غاليًا.. وسعيد بما يقدمه الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى على لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج الفريق بالسوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي. وقال لطفى، «حققنا بطولة غالية غائبة عن دولاب بطولات الأهلي طوال السنوات السبع الماضية».

وأضاف لطفي، «سعيد بما يقدمه محمد الشناوي قائد الفريق خلال الفترة الأخيرة وعلاقتنا أخوية ويدعم بعضنا بعضًا دائمًا من أجل صالح الفريق».

وأ كد على لطفي أن الفريق لديه العديد من الارتباطات المهمة في المرحلة المقبلة، ومن ثم سنغلق صفحة التتويج بالسوبر الإفريقي بعد الاحتفال من أجل التفكير فيما هو قادم.