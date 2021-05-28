شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يهدي لقب السوبر الأفريقى لجماهير الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد الشناوي، قائد وحارس فريق الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بكأس السوبر الأفريقى مساء اليوم على حساب نهضة بركان المغربى، وقال الشناوى، "حققنا بطولة غالية تضاف إلى هذا الجيل من اللاعبين، حيث جاء الفوز بالبطولة فى ظروف صعبة للغاية، خاصة أننا فى معسكر مستمر منذ 13 يومًا، بعدما توجهنا إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز فى دورى الأبطال ومنها إلى قطر لمواجهة نهضة بركان على كأس السوبر الأفريقي".

وأضاف الشنادوى، في تصريحات بعد المباراة، "درسنا الفريق المغربى بشكل جيد جدا، والتزمنا بتعليمات الجهاز الفنى بين شوطى المباراة، وكنا ندرك جيدًا سيناريو اللقاء من بدايته لنهايته، ونجحنا فى تحقيق هدفنا بالتسجيل فى الشوط الثانى وحسم المباراة".

وأشار الشناوى إلى سعادته بدعم جماهير الأهلى المستمر للفريق فى كل مكان، مؤكدًا سعادة اللاعبين والجهاز الفنى بتحقيق إنجاز جديد للفريق بعد حصد السوبر الإفريقى مساء اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة.