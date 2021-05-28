شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة عن عودة الجمهور: الأولوية لسلامة المواطن ونتمنى وجود صلاح فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياصة، أن الدولة المصرية قادرة على تنظيم أى حدث عالمى بدعم كبير من القيادة السياسية المصرية، وقال صبحى فى تصريحات صحفية على هامش تواجده بالجونة لحضور نهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش، الأحداث الرياضية نصنفها على استراتيجية وزارة الرياضة، ومصر نجحت فى تصنيف بطولات عالمية بداية من أمم أفريقيا 2019، وضعنا منظومة جديدة لتنظيم الأحدث فى كل المجالات وجاهزين لتنظيم أى بطولة عالمية فى أى وقت بدعم القيتدة السياسية.

وأضاف صبحى، قدرنا نستوعب العالم فى تحديات كورونا ونجهز لبطولة العالم للجمباز ومن ضمن النموذج دعم وتطوير تنظيم بطولات الاسكواش اليوم نموذج مهم وكبير وحريصين على التواجد بكل الدعم من القيادة السياسية.

وتابع وزير الرياضة، زرت منتخب مصر لكرة اليد فى معسكره بالغردقة، وتم مناقشة تطعيم البعثة المصرية التى تسافر إلى طوكيو مع وزيرة الصحة وسيتم مناقشته مع الاتحادات الرياضية من أجل استغلال التوقيتات وفى لقاء مع وزير تلرياضة الروسى اتفقنا على التنسيق لتطعيم المنتخبات بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية .

وعن تغيير اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك قال صبحي، لدورنا يتم طبقا للجانب القانونى واللوائح، ونادينا كل الأطراف الموجودة، والموضوعية هى الأساس فى القرار.

وعن عودة الجماهير قال وزير الرياضة، "أى شىء مرتبط بتواجد وأعداد يجب أن يمر على لجنة الأزمات والأولوية صحة المجتمع المصري.

واختتم وزير الياضة قائلا، "الاتحاد المصرى يبذل جهدا كبيرا لتواجد محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبى والمجموعة قوية فى الأولمبياد، ونتمنى أن اللوائح والأجندة الدولية تتوافق مع تواجد محمد صلاح مع المنتخب.