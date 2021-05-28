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شاهد احتفال أعضاء الأهلي عقب التتويج بكأس السوبر الأفريقي

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القاهرة - سامية سيد - احتفل أعضاء النادى الاهلي بمقر الجزيرة عقب تتويج الفريق الأحمر بكأس بطولة السوبر الافريقى على حساب نهضة بركان المغربي، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل.

تسلم لاعبو فريق الأهلي الميداليات الخاصة بالمركز الأول لبطولة السوبر الأفريقي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد جاسم بن حمد بنادي السد فى العاصمة القطرية الدوحة.

وتُوج الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، وقد سجّل هدفي الأهلي محمد شريف وصلاح محسن.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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