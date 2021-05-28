شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احتفال أعضاء الأهلي عقب التتويج بكأس السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أعضاء النادى الاهلي بمقر الجزيرة عقب تتويج الفريق الأحمر بكأس بطولة السوبر الافريقى على حساب نهضة بركان المغربي، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل.

تسلم لاعبو فريق الأهلي الميداليات الخاصة بالمركز الأول لبطولة السوبر الأفريقي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد جاسم بن حمد بنادي السد فى العاصمة القطرية الدوحة.