شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني وكتيبة الأهلي يحصدون الرباعية بعد التتويج بالسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف النادى الأهلى البطولة الرابعة فى موسمه المثالى بعد التتويج بالسوبر الأفريقى عقب الفوز على نهضة بركان المغربى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، فى إنجاز يضاف للجيل الحالى والجهاز الفني.

وحقق فريق الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى بطولة كأس السوبر الأفريقى على حساب نهضة بركان، ليضيف الجيل الحالى البطولة الرابعة فى موسم واحد بعدما توج بثلاثة ألقاب فى الموسم الماضى هى "الدورى والكأس ودورى أبطال أفريقيا"، ويستهدف حصد الخماسية من خلال مواجهة طلائع الجيش على لقب السوبر المصري.

وتمكن الأهلى فى السنوات الـ 15 الماضية من اعتلاء عرش أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2021، فضلاً عن تتويجه بدورى أبطال أفريقيا 9 مرات محققا رقما قياسيا.

Ahly الأكثر مشاركة فى نهائيات السوبر

ويعد الأهلى أكثر الفرق مشاركة فى نهائيات السوبر فى 9 مناسبات توج خلالها بـ7، يليه الزمالك بعدد 4 ألقاب للسوبر، ثم مازيمبى الكونغولى بـ3 ألقاب للسوبر القاري.

وبحسب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، فإن الفائز بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقى يحصل على 200 ألف دولار، بينما الخاسر يحصل على 150 ألف دولار.

وتوج فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه على حساب مواطنه الزمالك، فيما جاء تتويج فريق نهضة بركان المغربى بلقب كأس الاتحاد الأفريقى (الكونفدرالية) على حساب فريق بيراميدز .