شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام وسيف زاهر أبرز الحضور فى نهائي الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حازم إمام نجم الزمالك السابق، والإعلامي سيف زاهر على الحضور لمركز المؤتمرات والثقافة لمتابعة نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتى تختتم اليوم بالجونة، وبدأت 20 من الشهر بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتقام المباراة الأولى بين نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا للسيدات، ونوران جوهر المصنفة الثانية، بينما تقام المباراة الثانية بين محمد الشوربجي المصنف الثانى عالميا نظيره النيوزلاندي بول كول المصنف الرابع عالميا.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها.

ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار، وتعد النسخة التاسعة من البطولة هي أول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث تتم إذاعتها دوليا عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.