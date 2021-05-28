شكرا لقرائتكم خبر عن السولية: تعاهدنا على حصد السوبر الأفريقي.. والمنافس كان قويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عمرو السولية، لاعب الأهلي، عن سعادته بعد تتويج الفريق الأحمر بلقب السوبر الأفريقي، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال السولية، في تصريحات تليفزيونية، إن اللاعبين تعاهدوا على حصد البطولة؛ لأنها بطولة غائبة عن الأهلي منذ 7 سنوات.

وشدد على أن فريق نهضة بركان لم يكن منافسا سهلا، بل كان قويا للغاية، والمباراة كانت بها حساسية، ولكن تمكنّا من تخطيها، ووُفقنا في حصد لقب البطولة.

وحقق الأهلي لقب السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه والأولى بعد غياب 7 سنوات منذ آخر تتويج في نسخة 2014 على حساب الصفاقسي التونسي.

ولعب الأهلي كأس السوبر 9 مرات في تاريخه توج بـ7 ألقاب وخسر لقبين، والمفارقة أن اللقبين اللذين خسرهما عندما كان بطلا للكونفدرالية أو بطولة أبطال الكئوس في مسماها القديم.

ويعد عمرو جمال وأمادو فلافيو، لاعبا الأهلي السابقين، هدافي الأهلي في البطولة برصيد هدفين.