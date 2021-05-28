شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الإصابة.. منتخب المغرب يُخطر الزمالك بضم حميد أحداد لمعكسر الأطلسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد المغربي لكرة القدم باستدعاء حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تمهيدا للانضمام إلى معسكر منتخب المغرب فى الفترة من 3 يونيو المقبل إلى 11 من الشهر نفسه.

ويغيب أحداد عن معسكر الزمالك الحالي استعدادا لمواجهة الجونة المقررة إقامتها الأحد المقبل ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري العام.

ويعاني حميد أحداد من التواء في الكاحل تعرض له في مباراة انبي بمسابقة الدورى والتي حقق فيها الزمالك الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليغيب اللاعب عن مواجهات فريقه أمام طلائع الجيش والمصرى والجونة بالدورى، والإسماعيلى بكأس مصر.

ووافق مجلس إدارة نادي الزمالك المعين برئاسة حسين لبيب، على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بمد معسكر الفريق الحالي بالجونة لحين السفر للسويس لمواجهة فريق المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وكان الزمالك قد انتظم في معسكر صباح اليوم بالجونة استعدادًا لمواجهة فريق الجونة، وسيستمر الفريق في المعسكر الحالي بعد انتهاء لقاء الجونة المقبل لحين السفر للسويس قبل مباراة المقاصة المقبلة في الكأس.