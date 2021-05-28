شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يُهنئ الأهلى بلقب السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك المعين، برئاسة حسين لبيب، بالتهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد. ويؤكد نادى الزمالك علاقته الطيبة بجميع الأندية المصرية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتمثيل مصر في جميع المسابقات والبطولات القارية.

الاهلي المصري حصد بطولة السوبر الأفريقي للمرة السابعة فى تاريخه بعدما فاز على نهضة بركان المغربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.