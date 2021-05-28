شكرا لقرائتكم خبر عن خزينة الأهلي تنتعش بـ3 ملايين جنيه بعد التتويج بالسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعشت خزينة النادي الأهلي بمبلغ 200 ألف دولار أي ما يعادل 3 ملايين جنيه، بعد التتويج بالسوبر الأفريقي، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

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وحقق الأهلي لقب السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه والأولى، بعد غياب 7 سنوات منذ آخر تتويج في نسخة 2014 على حساب الصفاقسي التونسي.

ولعب الأهلي كأس السوبر 9 مرات في تاريخه توج بـ7 ألقاب وخسر لقبين، والمفارقة أن اللقبين اللذين خسرهما عندما كان بطلا للكونفدرالية أو بطولة أبطال الكئوس في مسماها القديم.

ويعد عمرو جمال وأمادو فلافيو، لاعبا الأهلي السابقين، وهدافي الأهلي في البطولة برصيد هدفين.