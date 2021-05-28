شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة تسلم لاعبي الأهلي ميداليات السوبر الأفريقي ومنح الكأس للشناوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم لاعبو فريق الأهلي الميداليات الخاصة بالمركز الأول لبطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد جاسم بن حمد بنادي السد فى العاصمة القطرية الدوحة.

وتوج الأهلي بطولة السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخ بعدما فاز على نهضة بركان المغربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم باستاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

سجل هدفي الأهلي محمد شريف وصلاح محسن ، ونجح الأهلي في إخماد "بركان" الفريق المغربي ليتوّج ببطولة السوبر الأفريقي ويواصل المارد الأحمر رحلة حصد البطولات مع موسيماني.