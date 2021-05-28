شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل إلى اللقب 22 قاريا ويقترب من ريال مدريد الإسباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي الفوز بلقب السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، عقب الفوز على نادي نهضة بركان المغربي، بهدفين دون رد، على ملعب حمد بن جاسم في قطر.

سُجل الهدف الأول في الدقيقة 55 عن طريق محمد شريف، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس نهضة بركان المغربي، وسجل الهدف الثاني اللاعب صلاح محسن في الدقيقة 81، بعد "مراوغة" لحارس نهضة بركان.

ووصل فريق الأهلى إلى البطولة الـ22 قاريا، حيث تمكن من حصد 9 بطولات دورى أبطال أفريقيا و7 بطولات كأس السوبر الأفريقى، وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس الأفرو آسيوية وكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس (4).

لكن ريال مدريد ما زال على القمة بـ26 بطولة، حيث تحتوي خزائن بطولاته على ألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الأوروبي، وكأس الانتركونتينتل.

وجاء ترتيب الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب القارية على مستوى العالم على النحو التالي:

ريال مدريد الإسباني في الصدارة 26 لقبا

الأهلي المصري ثانيا 22 لقبا

بوكا جونيورز الأرجنتيني 18 لقبا

ميلان الإيطالي 18 لقبا

برشلونة الإسباني 17 لقبا