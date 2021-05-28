شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة تسلم لاعبى نهضة بركان جوائز المركز الثانى بالسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم لاعبو فريق نهضة بركان المغربي الميداليات الخاصة بالمركز الثاني لبطولة السوبر الإفريقي بعد الهزيمة من الأهلي بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما باستاد جاسم بن حمد بنادي السد فى العاصمة القطرية الدوحة.

وتوج الأهلي بطولة السوبر الأفريقي للمرة السابعة فى تاريخ بعدما فاز على نهضة بركان المغربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد جاسم بن حمد بنادي السد فى العاصمة القطرية الدوحة.

سجل هدفي الأهلي محمد شريف وصلاح محسن ، ونجح الأهلي في إخماد "بركان" الفريق المغربي ليتوّج ببطولة السوبر الأفريقي ويواصل المارد الأحمر رحلة حصد البطولات مع موسيماني.

الأهلي بدأ بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي، بدر بانون، ياسر إبراهيم، عمرو السولية، ديانج، محمد هاني، أيمن أشرف، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد مجدى أفشة ومحمد شريف.

وجاء تشكيل نهضة بركان كالتالي: زهير لاعروبي، عمر النمساوي - إسوفو دايو - محمد عزيز - إسماعيل _ محمد فرحان - بكر الهلالي - العربي الناجي _ حمدي لعشير - محسن ياجور وزيد كروش.

بدأت المباراة بشكل هجومي من جانب الأهلي الذي ضغط بقوة باحثًا عن هدف سريع، وأشهر الحكم الجزائرى مصطفى غربال بطاقة صفراء لأيمن أشرف فى الدقيقة الخامسة للخشونة.

وفرض الأهلي سيطرته على المباراة وسدد ديانج كرة ضعيفة فى الدقيقة الثامنة رغم تلقيه تمريرة رائعة من حسين الشحات الذي راوغ دفاع نهضة بركان، لكن ديانج سدد كرة ضعيفة فوق العارضة.

بعد 10 دقائق سيطرة أهلاوية ظهر فريق نهضة بركان وبدأ يشكل خطورة على مرمى الشناوي لكن الأخير تعامل بشكل جيد مع هذه الكرات.

وأهدر حسين الشحات فرصة للتسجيل بعدما لاحت له فرصة خطرة لكنه تباطئ في التسجيل لتضيع فرصة للأهلي.

وهدأ أداء الأهلي بشكل غريب ما سمح لفريق نهضة بركان لأن يضغط على مرمى الأهلي ، ونال ياسر إبراهيم بطاقة صفراء للعنف مع لاعب نهضة بركان في الدقيقة 21 .

وواصل الفريق المغربي الضغط مُستغلاً تراجع الأهلي وكان نهضة بركان يسجل هدف في الدقيقة 27 بعدما راوغ محسن ياجور بدر بانون ولعب كرة إلى محمد فرحان الذي إنفرد بالشناوي لكن الأخير أغلق عليه الرؤية الجيدة ليُسددها فرحان بعيداً عن الشباك.

من بعيد حاول الأهلي العودة للمباراة لكن بدون حماس أو إصرار بشكل غريب لذا تجرأ الفريق المغربي على مرمى الأهلي ،ووقعت مشادة بسيطة بين لاعبي الأهلي ونهضة بركان قبل أن يتدخل الحكم ويُنهي الموقف وضغط نهضة بركان وكاد يسجل هدف الفوز في أخر دقيقة من الشوط الأول بعدما تعرض أحد لاعبي الفريق المغربي للعرقلة لكن الحكم أحتسب ضربة حرة غير مباشرة لتضيع فرصة خطرة لنهضة بركان وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثنائي بتغيير ثنائي حيث شارك على معلول ورامي ربيعة بدلاً من أيمن أشرف وياسر إبراهيم، حاول الأهلي الضغط منذ بداية الشوط الثاني لكنه ترك الاستحواذ للفريق المغربي، ونال على معلول بطاقة صفراء.

ورغم سيطرة نهضة بركان نجح محمد شريف في تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 57 من تسديدة رائعة بيسراه، بعدها ضغط الفريق المغربي بقوة.

وشارك صلاح محسن في الدقيقة 67 بدلاً من حسين الشحات الغير موفق في لقاء اليوم ، ورغم أن الأهلي أرتفع مستواه إلا أن هجمات الفريق المغربي كشّلت خطورة على مرمى الشناوي.

ونال لاعب فريق نهضة بركان بطاقة صفراء للخشونة مع محمد الشناوي.

الدقائق الأخيرة شهدت هجوم متواصل من الفريق المغربي الذي أجرى عدة تغييرات ووسط محاولات نهضة بركان المغربي نجح صلاح محسن في تسجيل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 82 بعدما أحسن التعامل مع تمريرة رائعة من طاهر محمد طاهر وسجل منها هدف الأهلي الثاني.

وشارك كهربا وحمدي فتحي في الدقائق الخمسة الأخيرة بدلاً طاهر محمد ومحمد شريف ،وفي الدقائق الأخيرة خرج محمد هاني للأصابة وأكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين ، ونال كهربا بطاقة صفراء للخشونة ،وأنقذ محمد الشناوي فرصة هدف محقق للفريق المغربي بعدما تألق وتصدى للكرة وحوّل الضربة الرئسية لضربة ركنية، بعدها أنقذ حارس نهضة بركان فرصة هدف محقق لمحمد مجدي أفشة ،بعدها ينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثنائية محمد شريف وصلاح محسن.