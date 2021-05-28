شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر: الأهلي استحق التتويج بالسوبر الأفريقي.. وهدفنا دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، عن سعادته بالفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد التغلب على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

وقال طاهر: "حققنا فوزًا مهمًّا وتوج الأهلي ببطولة قارية كانت غائبة عن النادي منذ 7 أعوام، واجهنا منافسًا قويًّا، وكنا نعلم أن فريق نهضة بركان جيد ولديه خبرات كبيرة، لذلك كان استعدادنا بشكل قوي أيضًا لهذه المباراة".

وأضاف: "لم نحقق النتيجة المطلوبة في الشوط الأول، وخرجنا بتعادل سلبي، ولكن الشوط الثاني قدمنا مستوى مختلفًا، وسجلنا هدفين، لنحقق فوزًا مستحقًّا ونتوج بالبطولة".

وواصل: "في بداية المباراة لعبنا بضغط قوي على نهضة بركان خلال الدقائق الأولى، ولكن تراجع الفريق بعض الوقت، والحال تغير في الشوط الثاني، وسجلنا الهدفين عن طريق محمد شريف وصلاح محسن، وسيطر الأهلي على مجريات الأمور تمامًا".

واختتم طاهر محمد طاهر تصريحاته، بأن الأهلي هو سوبر إفريقيا، لأنه الأقوى داخل القارة، ولا تزال لدينا بطولة مهمة وهي دوري أبطال إفريقيا، التي نتطلع إلى التتويج بها أيضًا من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي.