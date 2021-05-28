شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: تغير الخطة في الشوط الثاني سبب حسم الأهلي للسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب السوبر الأفريقي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين.

وقال موسيماني، إن فريقه قدم أداءً جيدًا في مباراة السوبر الأفريقي، مشيراً إلى أن أداء لاعبيه تراجع في الشوط الأول ولم يقدم الكرة المعتادة للفريق الأحمر، قبل أن يعدل من الخطة في الشوط الثاني.

وأضاف: الأداء تغير في الشوط الثاني، وبدأنا الاستحواذ على اللعب وتقديم الكرة المعروفة عننا، وسجلنا الهدف الأول وبعدها الهدف الثاني وكان الهدفان رائعين.

وتابع: إن الأمر كان عاطفيا بعد تسجيل الهدف الثاني، وتم حسم مباراة السوبر والتتويج باللقب وتحقيق الهدف من المباراة.