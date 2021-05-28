شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكسر عقدة بطل الكونفدرالية في السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح النادي الأهلى في إعادة بطل دوري الأبطال الإفريقى لمنصة التتويج ببطولة السوبر، بعد تتويج أبطال بطولة الكونفدرالية الأفريقية باللقب فى آخر موسمين، بعد تتويج الرجاء المغربي والزمالك فى آخر نسختين على حساب منافس واحد وهو الترجى التونسي.
الاهلي المصري حصد بطولة السوبر الأفريقي للمرة السابعة فى تاريخه، بعدما فاز على نهضة بركان المغربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.
وتسيطر الأندية المصرية على لقب السوبر الأفريقي برصيد 11 لقبا، بواقع 7 للأهلى و4 للزمالك، ثم أندية المغرب 4 ألقاب موزعة بين الرجاء لقبين، والوداد والمغرب الفاسي لقب واحد.
وخاض الأهلى مواجهة السوبر الأفريقى، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى، على حساب غريمه التقليدى الزمالك فى المباراة النهائية بنتيجة 2 - 1، والتى جمعت الفريقين فى شهر نوفمبر الماضى على استاد "القاهرة".
فى المقابل نجح نهضة بركان فى حصد لقب الكونفدرالية بفوزه على فريق بيراميدز بهدف نظيف.