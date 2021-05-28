شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهاجم أسوان بالغندور وقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كل من حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، وعلاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان، تشكيل فريقيهما، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الجمعة، على استاد أسوان الرياضي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: السيد سالم، محمود رزق، هشام صلاح، عبد الغني محمد

خط الوسط: محمد الصباحي، عبد السميع سيمو، مروان عطية، صبري رحيل

خط الهجوم: خالد قمر، خالد الغندور





حراسة المرمي: خالد وليد الدفاع: عمرو الحلواني - محمد جابر - محمود شبانة - سالم صافي الوسط: هيثم الفيل - عبدالعزيز موسي - ايمانويل ايجبتور الهجوم: أشرف مجدي - محمد أسامة - أحمد صغيري

وجاء تشكيل فريق أسوان كالتالي:

مباراة اليوم، يدخلها زهرة الجنوب بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر زعيم الثغر من الجونة بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا وما زال لديه لقاء مؤجل مع الأهلي.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.