شكرا لقرائتكم خبر عن هنا غنيم تحيي حفل افتتاح نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت المطربة المصرية هنا غنيم حفل افتتاح نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة الجونة فى الفترة بين 20 إلى 28 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، حيث افتتح الحفل بالنشيد الوطني وأغنية "حلوة يا بلدي".

وتقام المباراة الأولى بين نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا للسيدات، ونوران جوهر المصنفة الثانية، وذلك فى السابعة والنصف مساءً.

بينما تقام المباراة الثانية بين محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا نظيره النيوزلاندي بول كول المصنف الرابع عالميا في تمام الساعة الثامنة والربع.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار، وتعد النسخة التاسعة من البطولة هي أول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث ستتم إذاعتها دوليا عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.