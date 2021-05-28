صور | لاعبو الاهلي يُتوجون محمود الخطيب بجميع ميداليات كأس السوبر الافريقي

أقدم نجوم النادي الاهلي المصري على تصرف فريد من نوعه أثناء مراسم التتويج بلقب كأس السوبر الافريقي 2020، بوضع كافة الميداليات الذهبية التي تحصلوا عليها حول رقبة رئيس النادي “محمود الخطيب”، في مشهد غير مسبوق في تاريخ ملاعب كرة القدم العربية والأفريقية.

بدأ لاعب الوسط المخضرم “وليد سليمان” بصناعة لقطة اليوم بإمتياز حين تسلم أول ميدالية ذهبية خاصة بلاعبي النادي الاهلي، بعدما انتهى لاعبي نهضة بركان من تسلم الميداليات الفضية الخاصة بهم.

وقام وليد سليمان بوضع أول ميدالية حول رقبة محمود الخطيب، وليقوم باقي لاعبي الفريق بتقليده بوضع الميدالية تلو الأخرى حول رقبة الخطيب في لقطة أثارت اعجاب الحضور من وسائل إعلام مصر والمغرب والبلد المضيف للمباراة “قطر”.

ولم يتوقف جمهور الاهلي عن الهتاف باسم شهرة محمود الخطيب “بيبو..بيبو” أثناء تلقيه جميع الميداليات الذهبية من لاعبي الفريق.

ورفع محمود الخطيب عدد بطولاته مع النادي الأهلي كـ “رئيس” إلى 8 ألقاب، من بينهم بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 التي شهدت تفوق فريقه على الغريم التقليدي “الزمالك” بهدفين لهدف في القاهرة.

كما ترشح الاهلي تحت قيادة الخطيب إلى نهائيي دوري أبطال أفريقيا 2017 و2018، إلا أن الفريق خسر أمام الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي بفارق هدف في النهائيين.

وانتصر الاهلي مساء اليوم الجمعة 28 مايو 2021 بنتيجة 2/صفر على نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقي 2020 الذي تأجل لحوالي ستة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، وسجل ثنائية الشياطين الحمر “محمد شريف وصلاح محسن” خلال الشوط الثاني من اللقاء الذي استضافه ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في مدينة الدوحة.

ويعد العملاق المصري هو البطل القياسي لمسابقة كأس السوبر الأفريقي، ففي سجل بطولات النادي الاهلي 7 تتويجات أعوام (2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014 و2020)

شاهد صور تتويج محمود الخطيب