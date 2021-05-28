شاهد فيديو اهداف الاهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي 2021 «السابعة تخضع بعد 7 أعوام»

شاهد فيديو اهداف الاهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي 2021، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 28-5-2021، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في قطر.

أحرز النادي الاهلي المصري لقب كأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بنتيجة (2-0).

وتقدم النادي الاهلي بالهدف الأول على نهضة بركان، عند الدقيقة (57)، عن طريق المهاجم الدولي المصري “محمد شريف”، بصناعة من الجناح حسين الشحات.

وجاء هدف الاهلي بعدما مرر حسين الشحات الكرة داخل المنطقة إلى محمد شريف الذي أستدار بها وأطلق تسديدة بيسراه بمهارة كبيرة، سكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس زهير لعروبي.

وأحرز البديل صلاح محسن الهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقة (82)، بعد تمريرة نموذجية من طاهر طاهر، أنفرد على إثرها صلاح بالمرمى وراوغ الحارس قبل أن يسدد كرة في الشباك.

وبهذا التتويج، استعاد الاهلي اللقب بعد غياب 7 أعوام كاملة، منذ آخر مرة حققه، في موسم 2014، وبشكلٍ عام هي البطولة الرابعة التي يحرزها الشياطين الحمر في موسم 2020/2021، بعد التتويج بالدوري المصري، كأس مصر، ودوري أبطال أفريقيا.

كما فاز الاهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، ويتبقى له كأس السوبر المصري، حيث سيواجه فريق طلائع الجيش في موعد سيحدد لاحقًا.

شاهد فيديو اهداف الاهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي 2021

وأدار مباراة الاهلي المصري ونهضة بركان المغربي، الحكم الجزائري “مصطفى غربال”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية وقطر.

الاهلي يستحوذ، وبركان الأخطر

ضغط الاهلي بقوة منذ اللحظات الأولى لتسجيل هدف مبكر، وكان قريب للغاية من مراده بعدما أرسل محمد هاني كرة عرضية نموذجية من الجهة اليمنى مرت من المهاجم محمد شريف ليبعدها الدفاع في الدقيقة الثالثة.

وسنحت فرصة جديدة للنادي الاهلي عند الدقيقة الثامنة، عبر حسين الشحات الذي روض تمريرة أيمن أشرف داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، ومرر كرة خارجة إلى أليو ديانج الذي سدد كرة بعيدة كل البعد عن المرمى.

واستمرت خطورة الاهلي من الأطراف فعند الدقيقة (13)، أرسل محمد هاني كرة عرضية مقوسة حاول المدافع عمر النمساوي تشتيتها لتذهب إلى محمد شريف الذي فشل في تحويلها داخل الشباك.

وظهرت خطورة نادي نهضة بركان في الدقيقة (18)، عبر ركلة ركنية لُعبت قصيرة إلى زيد كروش ليرسل عرضية وصلت إلى محمد عزيز الذي ضربها رأسية جاورت القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي.

وأضاع محمد فرحاني فرصة هدف محقق لفريق نهضة بركان في الدقيقة (28)، بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى محسن يأجور الذي وضع فرحاني في مواجهة المرمى بتمريرة رائعة، ولكن الأخير سدد بيمناه في الشباك الخارجية.

وكان محسن يأجور قريب من صناعة فرصة خطيرة أو حتى خطف هدف التقدم بعدما وصلته كرة في مواجهة المرمى عند الدقيقة (31)، ولكنه تأخر في إتخاذ القرار سواء بالتسديد او التمرير، ليبعدها مدافع الاهلي من أمامه.

وانخفض ريتم المباراة قليلًا، قبل أن يتحصل نهضة بركان على ضربة حرة مباشرة من على حدود الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، تولى تنفيذها النمساوي وأرسل عرضية رائعة قابلها عزيز برأسية قوية مرة بجوار القائم الأيمن.

استفاقة اهلاوية

ومع بداية الشوط الثاني، قرر مدرب الاهلي استبدال الثنائي الدفاعي أيمن أشرف وياسر إبراهيم خوفًا من الإنذار الثاني والطرد، وأقحم علي معلول ورامي ربيعة.

وظهر الاهلي بشكلٍ أفضل عن الذي كان عليه مع نهاية الشوط الأول، ونجح في خطف هدف التقدم عند الدقيقة (57)، عن طريق المهاجم الدولي المصري “محمد شريف”، بصناعة من الجناح حسين الشحات.

وجاء هدف الاهلي بعدما مرر حسين الشحات الكرة داخل المنطقة إلى محمد شريف الذي أستدار بها وأطلق تسديدة بيسراه بمهارة كبيرة، سكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس زهير لعروبي.

ورد نادي نهضة بركان بفرصة خطيرة في الدقيقة (68)، عن طريق زكريا حدراف الذي سدد كرة صاروخية مرت أعلى من مرمى الشناوي بقليل.

وكان طاهر طاهر قريب من إضافة الهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقة (69)، بعدما سدد كرة قوية من الجهة اليمنى بمنطقة الجزاء، تصدى لها زهير لعروبي بصعوبة.

وخطف البديل صلاح محسن الهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقة (82)، بعد تمريرة نموذجية من طاهر طاهر، أنفرد على إثرها صلاح بالمرمى وراوغ الحارس قبل أن يسدد كرة في الشباك.

وكاد نهضة بركان يقلص النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عبر كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء قابلها ألاين تراوري برأسية قوية ارتطمت بالعارضة وخرجت لضربة مرمى.

وحرم زهير لعروبي مجدي أفشة من زيارة الشباك في الدقيقة (4+90)، بعدما تلقى تمريرة رائعة من البديل محمود كهربا ليسددها مباشرة في المرمى ولكن الحارس المغربي أبعدها إلى الركنية ببراعة.

وقبل نهاية المباراة بثوانٍ قليلة، حرمت العارضة صلاح محسن من تسجيل ثاني أهدافه والثالث للنادي الاهلي، بعدما حول عرضية علي معلول برأسية رائعة نحو المرمى، لتنتهي بعدها المباراة بفوز المارد الأحمر على نهضة بركان بنتيجة (2-0).

تتويج محمود الخطيب بجميع الميداليات

لفتة معبرة ورائعة جدًا من لاعبي الأهلي تشقعر لها الابدان، لاعبو النادي الاهلي يتسلمون الميداليات الذهبية ويضعونها حول رقبة رئيس الأهلي محمود الخطيب. لقطة رائعة وفريدة من نوعها وغير مسبوقة في تاريخ كرة القدم.