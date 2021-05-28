عاجل | الاهلي المصري يتوج بكأس السوبر الافريقي للمرة السابعة في التاريخ

نجح النادي الاهلي المصري في التتويج بلقب كأس السوبر الافريقي 2020، للمرة السابعة في التاريخ، وذلك بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة 28 مايو 2021 على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

وسُجلت ثنائية الاهلي أمام نهضة بركان في الشوط الثاني من المباراة عن طريق محمد شريف وصلاح محسن في الدقيقتين 57 و82 – على الترتيب-.

وقبل فوزه على نهضة بركان اليوم، سبق للنادي الاهلي – البطل القياسي للدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا – التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي 6 مرات أعوام: (2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014)، ليواصل الانفراد بالرقم القياسي الخاص بأكثر فريق تحقيقًا لهذه الكأس في تاريخ الكاف.

وخسر الأهلي كأس السوبر الأفريقي في مناسبتين، الأولى عام 1994 أمام الزمالك في جنوب أفريقيا (جوهانسبرج) والثانية في الجزائر أمام وفاق سطيف الجزائري عام 2015، عندما كان الأهلي بطلاً لبطولة الكونفدرالية.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يتفوق فيها الاهلي على ناد مغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي، حيث ترجع المرة الأولى إلى عام 2006 في القاهرة، وانتهى اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل السلبي، ليفوز الأهلي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية.

ملخص مباراة الاهلي ونهضة بركان على النحو التالي

الدقيقة 1 | صافرة بداية المباراة بين الاهلي ونهضة بركان من الحكم مصطفى غربال.

الدقيقة 3 | فرصة ضائعة من محمد شريف بعدما تمركز بشكل خاطيء داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 5 | بطاقة صفراء مُبكرة لمدافع النادي الاهلي المصري أيمن أشرف.

الدقيقة 13 | أيمن أشرف يرتكب خطأ عكسي على مدافع نهضة بركان في منطقة الجزاء ليفسد هجمة للاهلي.

الدقيقة 15 | مرور أول ربع ساعة، والأهلي يلعب بسرعة أكبر وبخفة حركة ورغبة أعلى من نهضة بركان.

الدقيقة 21 | بطاقة صفراء ثانية لأحد مدافعي النادي الاهلي من نصيب قلب الدفاع ياسر إبراهيم.

الدقيقة 22 | الأهلي يلعب بتوتر الآن، ودفة المباراة تتحول نحو نهضة بركان بعد البداية السريعة جدا للاهلي.

الدقيقة 22 | استحواذ واضح من جانب نهضة بركان، وتمريرات عرضية مستمرة خاصة من جهة أيمن أشرف.

الدقيقة 23 | جمهور الأهلي يهز أرجاء ملعب جاسم بن حمد بصيحات وأهازيج جميلة في هذه الأثناء.

الدقيقة 24 | زيد كروش لاعب نهضة بركان يرسل عرضية من ركنية على القائم الأول يُبعدها محمد هاني.

الدقيقة 25 | تغطية دفاعية مميزة من الأهلي لكرة عرضية أخرى، تمركز لاعبي بركان داخل منطقة الجزاء مكشوف بالنسبة للفريق المصري حتى هذه اللحظة.

الدقيقة 25 | نهضة بركان يمارس الضغط العالي على لاعبي الأهلي من منتصف الملعب، لاعبو الاهلي يحاولون سحب الخصم بالتمريرات القصيرة ومن ثم تمرير كرة طولية نحو حسين الشحات أو محمد مجدي أفشة. خطة الأهلي الهجومية مكشوفة.

الدقيقة 27 | أخطر فرصة في المباراة لصالح عناصر نهضة بركان، محسن ياجور يمرر كرة جميلة في عمق دفاع الأهلي، لينفرد محمد فرحان بحارس الأهلي محمد الشناوي الذي خرج في توقيت مثالي من مرماه ليغلق زاوية التسديد ويضطر فرحان في تسديد الكرة بالشباك الخارجية.

الدقيقة 28 | الإعادة التلفزية تظهر اصطدام محمد الشناوي في جسد محمد فرحان بعدما سدد الأخير الكرة جوار القائم الأيسر بياردة واحدة.

الدقيقة 30 | مرت نصف ساعة على بداية المباراة، والأفضلية في العديد من الأمور الفنية لصالح نهضة بركان.

الدقيقة 35 | الأهلي يحاول العودة في أجواء هذا اللقاء ، لكنه حذر جدًا بسبب الخوف من الهجمات المرتدة التي يُجيد الثلاثي محمد فرحان ومحسن ياجور وحمدي لعشير تنفيذها بشكل صحيح وسريع.

الدقيقة 40 | اشتباك بين لاعبي الأهلي ونهضة بركان بعد سقوط عمر النمساوي دون سبب.

الدقيقة 42 | الحكم مصطفى غربال يفض الاشتباك ويدفع دايو باليدين لابعاده عن لاعبي الأهلي، قبل أن يبدأ في التحدث مع عمر النسماوي لتوجيهه.

الدقيقة 45 | الحكم يضيف 3 دقائق كوقت بدل من ضائع.

الدقيقة 47 | مدافع الأهلي ياسر إبراهيم يتسبب في عرقلة حمدي لعشير على الجهة اليمنى من منطقة الجزاء بعدما فقد توازنه بفعل المراوغة التي قام بها حمدي لعشير.. ليسقط المهاجم المغربي داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم يقرر احتسابها ركلة حرة مباشرة لأن العرقلة تمت على الخط، وسط اعتراضات قوية من لاعبي بركان.

الدقيقة 47 | مدافع بركان دابو يطلب من مصطفي غربال مراجعة تقنية الفار ، لكن غرفة الVAR طلبت من الحكم استئناف اللعب والتمسك بقرار الركلة الحرة المباشرة.

الدقيقة 48 | عمر النمساوي ينفذ الركلة بعرضية رهيبة تمر من جميع لاعبي الاهلي لتجد رأس قائد بركان “محمد عزيز” الذي حولها بضربة قوية دون أي مضايقات من مدافعي الاهلي، لكن كرته مرت جوار القائم الأيمن بياردة واحدة.. يا لها من فرصة قد لا تعوض للفريق البركاني.

الدقيقة 48 | صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 0/0

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الاهلي وبركان..الشوط الثاني قد يحسم المقابلة خاصةً وسط اهدار لاعبي بركان للفرص واجهادهم الذي يظهر دائمًا في الثلث الأخير من المباريات الخاصة به.

الشوط الثاني

الدقيقة 45 | بداية الشوط الثاني من مباراة الاهلي وبركان في السوبر الافريقي 2020

الدقيقة 46 | تغيير أول في صفوف الأهلي بنزول رامي ربيعة بدلاً من ياسر إبراهيم.

الدقيقة 46 | التغيير الثاني للنادي الاهلي بنزول علي معلول بدلاً من أيمن أشرف.

الدقيقة 47 | بيتسو موسيماني يخشى على أيمن أشرف وياسر ابراهيم من الطرد بعدما لعبا بعصبية في الشوط الأول وتحصلا على بطاقات صفراء.

الدقيقة 48 | الحكم غربال يشهر البطاقة الصفراء في وجه البديل “علي معلول” ليواصل الاهلي حصد البطاقات الملونة اليوم.

الدقيقة 57 | جول. الاهلي يتقدم على نهضة بركان 1/صفر بهدف يسجله المهاجم الرائع “محمد شريف” بعد تلقيه تمريرة من حسين الشحات.

الدقيقة 66 | تغييران في دقيقة واحدة لنادي نهضة بركان “زكريا حدراف وعبد الكريم بعدي” بدلاً من بكر هلالي ومحمد عزيز.

الدقيقة 67 | بطاقة صفراء لجناح الأهلي حسين الشحات.

الدقيقة 70 | تصويبة صاروخية من طاهر محمد طاهر من على خط ال18 يبعدها حارس مرمى بركان بأعجوبة من الزاوية الضيقة

الدقيقة 67 | تغيير في تشكيلة الاهلي بنزول صلاح محسن بدلاً من حسين الشحات.

الدقيقة 71 | بطاقة صفراء أولى لنهضة بركان من نصيب قلب الدفاع دايو.

الدقيقة 77 | تغييران في تشكيلة نهضة بركان بنزول تراوري وأمين الكاس بدلاً من زيد كروش ومحمد فرحان.

الدقيقة 82 | جول. الهدف الثاني للنادي الاهلي المصري عن طريق المتألق “صلاح محسن” بعد انفراد صريح بفضل تمريرة سحرية من طاهر محمد طاهر وضعته في انفراد صريح بحارس مرمى بركان الذي خرج بشكل خاطيء ليتعرض للمراوغة بسهولة.

الدقيقة 84 | تغييران في تشكيل الأهلي بنزول محمود كهربا وحمدي فتحي بدلاً من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

الدقيقة 86 | تغيير خامس في صفوف نهضة بركان بنزول إبراهيم البحراوي بدلاً من لعربي ناجي.

الدقيقة 89 | بطافة صفراء لمدافع الاهلي محمد هاني.

الدقيقة 89 | ضربة رأسية خطيرة من لاعب وسط نهضة بركان “تراوري” ترتطم في القائم!

الدقيقة 90 | الحكم يضيف 5 دقائق كوقت بدل من ضائع

الدقيقة 92 | بطاقة صفراء للاعب الاهلي محمود كهربا

الدقيقة 93 | فرصة خطيرة جدًا للنادي الأهلي ، تمريرة عرضية داخل المنطقة ومحمد مجدي أفشة يسددها بلمسة واحدة من مسافة 9 ياردات لكن الحارس يبعدها بأطراف أصابعه إلى ركنية.

الدقيقة 95 | ضربة رأسية رائعة من صلاح محسن بعد تلقيه تمريرة عرضية من ركلة حرة مباشرة، لكن المقص الأيسر لمرمى بركان يبعدها!

الدقيقة 96 | صافرة نهاية المباراة بفوز الاهلي 2-0.

انتهاء الشوط الثاني والمباراة بتتويج الاهلي للمرة السابعة في التاريخ ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

تتويج محمود الخطيب بجميع الميداليات

لفتة معبرة ورائعة جدًا من لاعبي الأهلي تشقعر لها الابدان، لاعبو النادي الاهلي يتسلمون الميداليات الذهبية ويضعونها حول رقبة رئيس الأهلي محمود الخطيب. لقطة رائعة وفريدة من نوعها وغير مسبوقة في تاريخ كرة القدم .

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