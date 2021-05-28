الأهلي المصري يتوّج بلقب كأس السوبر الإفريقي

المنامة - ياسر ابراهيم - وانتصر الأهلي المصري على نهضة بركان المغربي 2-0 الجمعة في المباراة التي أقيمت بينهما في العاصمة القطرية الدوحة، ليتوّج بلقب كأس السوبر الإفريقي مجدداً.



ونجح الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في إبقاء اللقب مصرياً بعدما كان الطرف الأفضل أمام حامل لقب كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية)، إذ خلف مواطنه الزمالك المتوّج بلقب الموسم الماضي على حساب الترجي التونسي.



وبعد شوط أول سلبي نجح الأهلي في أخذ الأسبقية بفضل هدف محمد شريف (57) الرائع قبل أن يأتي هدف البديل صلاح محسن في الوقت القاتل (82).



ورفع الأهلي رصيده من ألقاب البطولة إلى سبعة معززاً رقمه القياسي أمام الزمالك (4).