شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يلاحق ريال مدريد على الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية بعد عناق السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، إثر تغلبه على نظيره نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الطرفين بالعاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الجمعة.

ورفع الأهلي غلته من الألقاب القارية للرقم 22، بواقع 9 دوري أبطال أفريقيا و7 سوبر أفريقي و4 أبطال الكؤوس ولقب بكل من الكونفدرالية والأفروآسيوي.

وواصل الأهلي ملاحقته لريال مدريد الإسباني صاحب الـ 26 لقباً قارياً في أوروبا، محتلاً المركز الثاني خلف النادي الملكي.

وينافس الأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجارية، حيث بلغ الفريق نصف النهائي وضرب موعداً مع الترجي التونسي.