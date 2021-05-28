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مجلس الزمالك يوافق على طلب كارتيرون قبل مواجهة المقاصة فى الكأس

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يوافق على طلب كارتيرون قبل مواجهة المقاصة فى الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس إدارة نادي الزمالك المعين برئاسة حسين لبيب على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بمد المعسكر الحالي للأبيض في الجونة.

حيث طلب يبقى الزمالك في الجونة حتى السفر إلى مدينة السويس لمواجهة فريق مصر للمقاصة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وكان الزمالك قد انتظم في معسكر الجونة صباح اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة فريق الجونة يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الممتاز.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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