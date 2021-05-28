شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. يوفنتوس يعلن عودة أليجري لقيادة الفريق خلفًا لـ «بيرلو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الجمعة، عودة ماسيمليانو أليجري، ليتولى منصب المدير الفني للفريق بداية من الموسم الجديد.

وكان يوفنتوس قد أعلن إقالة أندريا بيرلو المدير الفني للفريق، بعد موسم واحد فقط من تعيينه مديرا فنيا للبيانكونيري.

وذكر يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي أن أليجري عاد ليتولى منصب المدير الفني للفريق مرة أخرى، دون أن يكشف النادي عن تفاصيل العقد المبرم بين الطرفين.

يشار إلى أن موقع «فوتبول إيطاليا» كشف أن مدة العقد الجديد لأليجري تبلغ 4 مواسم، مع الحصول على راتب سنوي يقدر بـ 9 ملايين يورو أكثر مما كان يحصل عليه في العقد القديم.

وحقق أليجري العديد من الألقاب مع يوفنتوس في ولايته الأولى، حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات، وكأس إيطاليا 4 مرات، وكأس السوبر الإيطالي مرتين.

كما وصل ماسيمليانو أليجري صاحب الـ53 عامًا باليوفي لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين أعوام 2015 و2017 لكنه خسرهما.