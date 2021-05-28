شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنئ الأهلي بالحصول على كأس السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التهنئة للنادي الأهلي بعد تحقيق لقب كأس السوبر الإفريقي بالفوز على فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما في مدينة الدوحة بقطر بعد أداء متميز وحرص على تحقيق الانتصار.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني لجماهير وأعضاء ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تحقيق هذا اللقب الكبير الذي يضاف لسجل إنجازات الرياضة المصرية التي تشهد في الفترة الحالية تحقيق العديد من الإنجازات القارية والدولية والتي لم تتحقق من قبل بفضل دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية الغير مسبوق للرياضة والرياضيين والذي كان نتيجته تحقيق العديد والعديد من الإنجازات التي ترفع راية الرياضة المصرية في كل المحافل الدولية من أجل مزيد من التقدم والنجاح والذي تعمل عليه جميع مؤسسات الدولة من أجل هدف واحد وهو رفع اسم مصر عاليا.