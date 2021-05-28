شكرا لقرائتكم خبر عن «شديد» ينقذ المصري أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتنص المصري البورسعيدي نقطة ثمينة بالتعادل مع ضيفه وادي دجلة 2-2 مساء اليوم الجمعة، في ستاد الإسكندرية في افتتاح الجولة 25 للدوري الممتاز.

تقدم أحمد عاطف مبكرا لوادي دجلة في الدقيقة الأولى، لكن المصري تعادل بهدف البوركيني سعيدو سمبوريه في الدقيقة 19.

وسجل أحمد سعيد الهدف الثاني لدجلة من ضربة جزاء في الدقيقة 55، وأضاع المصري ضربة جزاء عن طريق عمر كمال في الدقيقة 82، قبل أن يحرز أحمد شديد قناوي هدف التعادل للفريق البورسعيدي في الدقيقة 90+5.

ورفع المصري رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث كما ارتفع رصيد وادي دجلة عند 18 نقطة في المركز قبل الأخير.