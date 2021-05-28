شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم نهضة بركان بثنائية ويتوج بطلًا لكأس السوبر الأفريقي .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مستحقًا على حساب نظيره نهضة بركان المغربي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة 28-5-2021 على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي بداية الشوط الثاني تقدم الأهلي عن طريق محمد شريف في الدقيقة 57، وعزز صلاح محسن من تقدم الأهلي في الدقيقة 82، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 2-0.

بهذا الفوز المستحق توج الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، وللمرة الأولى منذ عام 2014.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- بدر بانون- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج- محمد مجدي أفشة- طاهر محمد طاهر- حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: رامي ربيعة- محمود عبدالمنعم كهربا- حمدي فتحي- وليد سليمان- على لطفي- صلاح محسن- على معلول.

حراسة المرمى: زهير لعروبي

الدفاع: عمر نمساوي- دايو- اسماعيل مقدم- محمد فرحان

الوسط: الهلالي- كروش- العربي ناجي- محمد عزيز

الهجوم: حمدي لعشير- محسن ياجور

أبرز أحداث اللثاء:

بداية المباراة

د3: عرضية من محمد هاني يفشل محمد شريف في استلامها داخل منطقة الجزاء ويشتتها دفاع نهضة بركان

د5: كارت أصفر لأيمن أشرف بعد تدخل عنيف على لاعب نهضة بركان

د8: حسين الشحات يقود هجمة عنترية من الجهةاليمنى ويلعبها عرضية يقابلها ديانج بتسديدة عالية بعيدة عن المرمى

د18: رأسية من محمد عزيز تمر بجوار القائم

د20: كارت أصفر لياسر إبراهيم لاستخدامه المرفق «الكوع» أثناء القفز مع الخصم

د26: محسن ياجور يمر من بدر بانون ويمرر بينية ينفرد على اثرها محمد فرحان ويسدد في الشباك من الخارج بعد خروج الشناوي من مرماه

د35: انحصار اللعب في وسط الملعب دون سيطرة واضحة لأحد الفريقين

د45: 3 دقائق وقت بدل ضائع

د47: ركلة حرة ضد ياسر إبراهيم وسط مطالبات من لاعبي نهضة بركان باحتسابها ركلة جزاء

د48: الحكم يحتسب الخطأ من خارج المنطقة وتُنفذ عرضية خطيرة يحولها محمد عزيز برأسية تمر بجوار القائم

نهاية الشوط الأول

الشوط الثاني

د46: تغييران للنادي الأهلي بخروج أيمن أشرف وياسر إبراهيم ونزول على معلول ورامي ربيعة

د57: جوووووووووول محمد شريف يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي من تسديدة صاروخية

د65: خروج بكر الهلالي ونزول زكريا حدراف

د67: خروج محمد عزيز ونزول عبدالكريم باعديد67: خروج حسين الشحات ونزول صلاح محسن.. والحكم ينذر الشحات لتضييع الوقت

د83: جووووووووووول صلاح محسن يسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي.. طاهر محمد طاهر توغل في العمق ومرر بينية إلى صلاح محسن وراوغ الحارس وأودعها الشباك

د77: نزول امين الكاس وتراوري وخروج محمد فرحان وزيد كروش

د84: نزول كهربا وحمدي فتحي وخروج طاهر محمد طاهر ومحمد شريف

د90: 5 دقائق وقت بدل ضائع

د92: رأسية من تراوري تصطدم بالعارضة وتخرج ركلة مرمى

د94: كهربا يمهد الكرة أمام قفشة الذي يسددها ضعيفة ويخرجها حارس نهضة بركان لركنية

د96: صلاح محسن يحول عرضية معلول برأسية قوية تصطدم بالعارضة

نهاية المباراة

الأهلي بطلًا لكأس السوبر الأفريقي