شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على نهضة بركان بهدف محمد شريف في السوبر الأفريقي.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالهدف الأول ضد نظيره نهضة بركان المغربي بأقدام هدافه محمد شريف في الدقيقة 57 من أحداث المباراة التي تجمع الفريقين حاليا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نهضة بركان المغربي، في المباراة التي تجمع الفريقين في السادسة مساء اليوم الجمعة 28-5-2021 في إطار مباراة السوبر الإفريقي والتي ستقام على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد إلى ملعب مباراة السوبر الإفريقي حاملة اللافتات والأعلام الداعمة لفريقها بالإضافة إلى ارتداء قمصان عدد من اللاعبين مثل محمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- بدر بانون- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج- محمد مجدي أفشة- طاهر محمد طاهر- حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: رامي ربيعة- محمود عبدالمنعم كهربا- حمدي فتحي- وليد سليمان- على لطفي- صلاح محسن- على معلول.

أبرز أحداث اللثاء:

بداية المباراة

د3: عرضية من محمد هاني يفشل محمد شريف في استلامها داخل منطقة الجزاء ويشتتها دفاع نهضة بركان

د5: كارت أصفر لأيمن أشرف بعد تدخل عنيف على لاعب نهضة بركان

د8: حسين الشحات يقود هجمة عنترية من الجهةاليمنى ويلعبها عرضية يقابلها ديانج بتسديدة عالية بعيدة عن المرمى

د18: رأسية من محمد عزيز تمر بجوار القائم

د20: كارت أصفر لياسر إبراهيم لاستخدامه المرفق «الكوع» أثناء القفز مع الخصم

د26: محسن ياجور يمر من بدر بانون ويمرر بينية ينفرد على اثرها محمد فرحان ويسدد في الشباك من الخارج بعد خروج الشناوي من مرماه

د35: انحصار اللعب في وسط الملعب دون سيطرة واضحة لأحد الفريقين

د45: 3 دقائق وقت بدل ضائع

د47: ركلة حرة ضد ياسر إبراهيم وسط مطالبات من لاعبي نهضة بركان باحتسابها ركلة جزاء

د48: الحكم يحتسب الخطأ من خارج المنطقة وتُنفذ عرضية خطيرة يحولها محمد عزيز برأسية تمر بجوار القائم

نهاية الشوط الأول

الشوط الثاني

د46: تغييران للنادي الأهلي بخروج أيمن أشرف وياسر إبراهيم ونزول على معلول ورامي ربيعة

د57: جوووووووووول محمد شريف يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي من تسديدة صاروخية

د65: خروج بكر الهلالي ونزول زكريا حدراف

د67: خروج محمد عزيز ونزول عبدالكريم باعديد67: خروج حسين الشحات ونزول صلاح محسن.. والحكم ينذر الشحات لتضييع الوقت