شكرا لقرائتكم خبر عن بورتو السويس يقترب من الدورى الممتاز.. وسقوط الترسانة وبتروجت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ فريق بورتو السويس على صدارة المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني عقب فوزه على النجوم بهدفين نظيفين وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للمجموعة الثانية، حيث رفع بورتو السويس رصيده إلى 41 نقطة، وتعادل القناة بقيادة محمد صلاح ليفقد نقطتين ثمينتين فى سباق التأهل للدورى الممتاز بعد تعادله على ملعبه سلبيًا أمام كوكاكولا ليرتفع رصيده إلى 37 نقطة، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 36 نقطة فى المركز الثالث ولديهم مباراة مؤجلة أمام الزرقا.

وواصل الترسانة نتائجة المتواضعه وخسر أمام سرس الليان الذى يصارع من أجل البقاء بهدف مقابل لا شيء ليتجمد رصيده عند 36 نقطة فى المركز الرابع ، كما تعادل جمهورية شبين والمريخ سلبيًا.

وحقق الزرقا فوزا غاليا على بتروجت بهدفين مقابل هدف لينعش آماله فى البقاء بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة ولديه مباراة مؤجلة ، كما حقق زد أف سى فوزا غاليا على طنطا بهدفين مقابل هدف رافعًا رصيده إلى 32 نقطة فى المركز الثامن، كما حقق السكة الحديد فوزا مهما خارج ملعبه على النصر بنفس النتيجة ليرفع رصيده إلى 32 نقطة فى المركز التاسع.

وتتبقى مباراة وحيدة فى تلك الجولة حيث يستضيف الداخلية غدا نظيره منتخب السويس فى لقاء قوى يبحث فيه الفريقان عن الثلاث نقاط للإقتراب أكثر من المتصدر.