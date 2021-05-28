شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة يوجه رسالة نارية لحسين الشحات وطاهر محمد طاهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم تكن له أي أنياب هجومية خلال الشوط الأول من مباراة نهضة بركان المغربي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في بطولة السوبر الإفريقي.

وقال سمير كمونة في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :الأهلي لم تكن له أي أنياب هجومية خلال الشوط الأول، حيث كان الفريق المغربي هو الأخطر«.

واضاف :«حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، ليس لديهما أي حلول هجومية، وهو ما أثر بالسلب على الناحية الهجومية للفريق الأحمر».

ووجه كمونة رسالة لحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، قائلا:«لازم أن يكون هناك تحرر في الناحية الهجومية، أنتم لاعبيه في الأهلي مش نادي صغير».