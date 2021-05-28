شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبوالدهب: نهضة بركان أفضل من الأهلي في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود أبوالدهب، مدافع الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ظهر بمستوى سيئ للغاية خلال الشوط الأول من مباراة نهضة بركان.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في بطولة السوبر الإفريقي.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات بيرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي لم يظهر بالمستوى المنتظر منه خلال الشوط الأول، فريق نهضة بركان، كان الأفضل».

وأضاف :«نهضة بركان، كان أخطر من الأهلي في الشوط الأول، وكان من الممكن ان يخرج متقدمًا بهدفين»