شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي سيخوض النهائي مبتسماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا أن يعاني فريقه، السبت، ضد خصمه اللندني تشيلسي حين يتواجهان في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب «دراغاو» في بورتو، لكن لاعب وسطه البلجيكي كيفن دي بروين يريد خوض المواجهة «مبتسماً» رغم صعوبتها.

وقال جوارديولا: «نعرف تماماً الطريقة التي سنلعب بها وبمن سنلعب... أعلم بالتحديد ما سأقول للاعبين. سيكون اللاعبون قلقين أو متوترين، سأخبرهم أنه أمر طبيعي. عليكم أن تتعاملوا مع ذلك. إنه ليس شيئاً سيئاً، هذا الأمر يحدث. بالنسبة للشبان الأكثر هدوءاً واسترخاءً، فإنه أمر جيد أيضاً. سيحاول الجميع التعامل مع هذا بأفضل طريقة ممكنة من أجل تقديم أفضل مباراة».

وقال دي بروين نجم سيتي: «من الواضح أن دوري الأبطال كان أحد أهداف النادي، وأحد أهداف اللاعبين التواجد هنا من أجل مباراة النهائي وخوض واحدة من أهم المباريات في العالم. الكل يتفهم الضغط، لكن على الأقل يمكننا الاستمتاع بالمباراة. يجب التعامل معها بابتسامة، وكشيء تريد أن تؤدي فيه بأفضل طريقة، وأن تقدم ما بوسعك».

سيتي سيعاني

ورأى جوادريولا أن «الكل يريد الفوز، لكن لكي تفوز عليك أن تلعب. وأحياناً تريد أن تلعب بطريقة ما، لكن كرة القدم وخصمك يفرضان عليك شيئاً آخر، وعليك التكيف مع الظروف... أنا مقتنع تماماً بأنه سيتعين علينا أن نعاني للفوز بالمباراة النهائية. إن القول بأنه يتعين علينا الذهاب إلى هناك للاستمتاع هذا أمر جيد، لكن في بعض الأحيان لا يكون ذلك ممكناً. في معظم الوقت علينا أن نعاني. يتعين علينا إظهار المرونة والتكيف في اللحظات السيئة التي سنواجهها في المباراة... ستكون مباراة بديناميكيات. لن تكون 90 دقيقة لصالح فريق يتمتع بالسيطرة الكاملة. لكن سنقدم أفضل ما لدينا؛ لجعلها ترويجاً جيداً لكرة القدم».

وبالنسبة لدي بروين ورأيه بالنهائي، قال: «نحن جميعاً نحب التنافس ونريد جميعاً الفوز. كلنا نفهم حجم المباراة، إذا فزنا بها فنحن أبطال، لكن إذا خسرناها فنحن شبه فاشلين. من الواضح أننا لسنا فاشلين؛ لأن الوصول إلى هذه المرحلة من المنافسة يعد بالفعل إنجازاً فردياً وللفريق، لكن بالنسبة لعدم الفوز، فلا أحد يريد تجربة ذلك حتى لو حدث».