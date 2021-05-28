شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصلي يدخل تاريخ الكرة السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

دخل نادي الفيصلي تاريخ الكرة السعودية، بعد إحرازه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة، على حساب التعاون 3-2، ليصبح تاسع فريق يحقق البطولة طوال تاريخها الذي بدأ في عام 1957.

ونيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز قام أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بتسليم كأس البطولة إلى الفيصلي وميداليات الوصافة للتعاون.

ويدين الفريق الملقب ( عنابي سدير) لمهاجمه جوليو تافاريس الذي سجل الأهداف الثلاثة، وصنع لنفسه تاريخاً خاصاً كثالث لاعب يحرز ثلاثة أهداف في تاريخ نهائيات البطولة.

وحقق الفيصلي اللقب بعدما تجاوز 3 أبطال سابقين في مشواره هم: الاتفاق والنصر وأخيراً التعاون.

وما زاد الإنجاز بريقاً أن الفريق المؤسس في عام 1974 تحت مسمى ( شباب حرمة) نسبة إلى قرية حرمة التابعة لمدينة المجمعة،فاز بعدما كان ناقصاً بعد طرد لاعبه محمد النخيلان، بعد دقيقة من دخوله ( 82) وقبل ذلك حول تأخره في الشوط الأول 1-2 إلى الفوز 3-2 في الشوط الثاني.

وحصل الفيصلي على 10 ملايين ريال تمثل جائزة البطولة، إضافة إلى بطاقة مباشرة إلى نسخة 2022 من دوري أبطال آسيا، واللعب على كأس السوبر السعودي ضد الهلال في الموسم المقبل.

ولعب البطل المباراة بدون الثلاثي البرازيلي الموقوف ايجور ورافائيل وجيليرمي، ومع أنه تلقى هدفاً مبكراً من رأسية الكاميروني تاوامبا، إلا أنه استعاد قوته وسجل التعادل من نقطة الجزاء عن طريق تافاريس (39).

وتلقى مرمى أحمد الكسار هدفاً تعاونياً ثانياً في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء نفذها البرازيلي كاكو، ليذهب الفريقان إلى الغرف المغلقة بتقدم التعاون 2-1.

في الشوط الثاني عاد تفاريس وخطف هدفاً ثانياً من يسارية لا ترد أرسلها على يمين الحارس البرازيلي المخضرم كاسيو (59)، وتوج نجم الرأس الأخضر تألقه برأسية هائلة في الدقيقة 92 أهدت الفيصلي اللقب وقلبت التوقعات التي رجحت كفة التعاون قبل المباراة.

وأعرب فهد المدلج ورئيس النادي منذ 1997 أنه يشعر بالسعادة كون فريقه الذي بناه وصل لتحقيق البطولات، وألمح المدلج أنه يفكر بترك منصبه بعد كأس السوبر الذي سيجمع فريقه بالهلال بطل الدوري في العام المقبل.

ومن جانبه،أكد المدرب البرازيلي شاموسكا أنه لا يستطيع وصف مشاعره كونه سيودع الفيصلي، لإكمال رحلته مع نادي الشباب في الموسم المقبل بعد أن حقق إنجازاً تاريخياً.