شكرا لقرائتكم خبر عن بورتو يهزم النجوم بهدفين ويبتعد بصدارة المجموعة الثانية وسقوط الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة الخامسة والعشرين للمجموعة الثانية عن ابتعاد بورتو السويس بصدارة المجموعة بعد الفوز على النجوم بهدفين نظيفين رافعًا رصيده إلى 41 نقطة، بينما فقد القناة بقيادة محمد صلاح نقطتين ثمينتين فى سباق المقدمة بعد تعادله على ملعبه سلبيًا أمام كوكاكولا ليرتفع رصيده إلى 37 نقطة، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 36 نقطة فى المركز الثالث ولديهم مباراة مؤجلة أمام الزرقا.

وفى المنوفية واصل الترسانة فصوله البايخة وخسر أمام سرس الليان الذى يصارع من أجل البقاء بهدف مقابل لا شيء ليتجمد رصيده عند 36 نقطة فى المركز الرابع ، كما تعادل جمهورية شبين والمريخ سلبيًا.

وفى كبرى مفاجأت الجولة حقق الزرقا فوزا غاليا على بتروجت بهدفين مقابل هدف لينعش آماله فى البقاء بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة ولديه مباراة مؤجلة ، كما حقق زد أف سى فوزا غاليا على طنطا بهدفين مقابل هدف رافعًا رصيده إلى 32 نقطة فى المركز الثامن، كما حقق السكة الحديد فوزا مهما خارج ملعبه على النصر بنفس النتيجة ليرفع رصيده إلى 32 نقطة فى المركز التاسع.

وتتبقى مباراة وحيدة فى تلك الجولة حيث يستضيف الداخلية غدا نظيره منتخب السويس فى لقاء قوى يبحث فيه الفريقان عن الثلاث نقاط للإقتراب أكثر من المتصدر.