شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أهلاوي وضغط هجومى بركانى والتعادل "سيد الموقف" بعد 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي المقامة حالياً فى بطولة السوبر الأفريقي باستاد جاسم بن حمدي بنادى السد فى العاصمة القطرية الدوحة، ومازال التعادل السلبي مسيطرا على اللقاء.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، بدر بانون، ياسر إبراهيم، عمرو السولية، ديانج، محمد هاني، أيمن أشرف، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد مجدى أفشة ومحمد شريف.

وجاء تشكيل نهضة بركان كالتالي: زهير لاعروبي ، عمر النمساوي - إسوفو دايو - محمد عزيز - إسماعيل _ محمد فرحان - بكر الهلالي - العربي الناجي _ حمدي لعشير - محسن ياجور و زيد كروش

بدأت المباراة بشكل هجومي من جانب الأهلي الذي ضغط بقوة باحثاً عن هدف سريع، وأشهر الحكم الجزائرى مصطفى غربال بطاقة صفراء لأيمن أشرف فى الدقيقة الخامسة للخشونة.

وفرض الأهلي سيطرته على المباراة وسدد ديانج كرة ضعيفة فى الدقيقة الثامنة رغم تلقيه تمريرة رائعة من حسين الشحات الذي راوغ دفاع نهضة بركان، لكن ديانج سدد كرة ضعيفة فوق العارضة.

بعد 10 دقائق سيطرة أهلاوية ظهر فريق نهضة بركان وبدأ يشكل خطورة على مرمى الشناوي لكن الأخير تعامل بشكل جيد مع هذه الكرات.

وأهدر حسين الشحات فرصة للتسجيل بعدما لاحت له فرصة خطرة لكنه تباطئ في التسجيل لتضيع فرصة للأهلي.

وهدأ أداء الأهلي بشكل غريب ما سمح لفريق نهضة بركان لأن يضغط على مرمى الأهلي ، ونال ياسر إبراهيم بطاقة صفراء للعنف مع لاعب نهضة بركان في الدقيقة 21 .

وواصل الفريق المغربي الضغط مُستغلاً تراجع الأهلي وكان نهضة بركان يسجل هدف في الدقيقة 27 بعدما راوغ محسن ياجور بدر بانون ولعب كرة إلى محمد فرحان الذي إنفرد بالشناوي لكن الأخير أغلق عليه الرؤية الجيدة ليُسددها فرحان بعيداً عن الشباك.