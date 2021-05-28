شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يهزم غزل المحلة بهدف باسم مرسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال الفوز على نظيرة غزل المحلة بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ملعب الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الـ25 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هجف اللقاء الوحيد عن طريق المهاجم باسم مرسى مهاجم مصر المقاصة في الدقيقة 83 من عمر اللقاء عقب استغلال كرة عرضية من زميلة هشام محمد لتسكن شباك محمود رضا حارس مرمى غزل المحلة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق مصر المقاصة المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 36 نقطة بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 31 محتلا المركز العاشر.

وجاء تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد كالتالى :

في حراسة المرمى: محمود رضا

في خط الدفاع: فتحى مبروك ، أحمد عيد ، محمد فتح الله " كماتشو " ، يحيى حامد

في خط الوسط:أحمد الندرى ، أحمد أباظة ، أشرف السيد ، هشام عادل

في الهجوم: إسلام فؤاد ، أحمد الشيخ

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة بقيادة محمد عظيمة يضم كل من :

في حراسة المرمى .. محمود حمدى

في خط الدفاع .. عصام صبحى ، أسامة عزب ، أحمد صبيحة ، محمد الدسوقى

في خط الوسط .. هشام محمد ، مصطفى شبيطة ، عبد الله مجدى ، شيميلس بيكلى

في الهجوم .. باسم مرسى ، أحمد عادل " ميسى "