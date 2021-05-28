شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل مع دجلة 2 - 2 في مباراة مثيرة بالدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم دجلة بهدف مباغت فى الدقيقة الأولى عن طريق أحمد عاطف، بعد ارتباك وخطأ دفاعي من أحمد شوشة، لكن المصرى عاد وسجل التعادل عن طريق سعيدو سيمبوري فى الدقيقة 19 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني عاد دجلة للتقدم من جديد بهدف أحمد سعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 55، قبل أن يتصدى محمد عبد المنصف لضربة جزاء المصري التي سددها عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 83، قبل أن يعود أحمد شديد قناوي ويعيد المصري للتعادل مرة أخرى بهدف قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذه النتيجة، يحتل وادي دجلة المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل المصري المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفا.

وجاء تشكيل المصري بقيادة علي ماهر كالتالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود، وخط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، حسن علي، وفي الوسط: سعيدو سيمبوري، فريد شوقي، محمد عنتر، عمر كمال عبد الواحد، كازادي كاسونجو، وفي الهجوم: أوستن أوموتو

وجاء تشكيل دجلة كالتالي تحت القيادة الفنية الجديد لـ عبد الباقي جمال بعد اقالة ماريو سالاس: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، وخط الدفاع: محمد جمال، محمد رضا، أحمد سعيد، بسام وليد، وفي الوسط: خالد رضا، حسام عرفات، يعقوبو، أحمد عاطف، محمد جمال، والهجوم: صلاح أمين