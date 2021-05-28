المصري يتعادل أمام وادي دجلة في الوقت القاتل.. والمقاصة يهزم المحلة بصعوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تعادل فريق المصري أمام نظيره وادي دجلة، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 2-2، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 25 بدوري we المصري.

وتقدم دجلة بالهدف الأول في الدقيقة الأولى عن طريق اللاعب أحمد عاطف، قبل أن يتعادل سمبوري للمصري في الدقيقة 19.

وعاد دجلة ليتقدم في الدقيقة 55 من ركلة جزاء سددها اللاعب أحمد سعيد بنجاح ، ليتمكن أحمد شديد قناوي من إدارك التعادل للمصري في الدقيقة 90+1.

وبتلك النتيجة، رفع المصري رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل رصيد وادي دجلة إلى 18 نقطة في المركز السابع عشر.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:

" أحمد مسعود،كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، حسن علي، سعيدو سيمبوري، فريد شوقي، محمد عنتر، عمر كمال عبد الواحد، كازادي كاسونجو، أوستن أوموتو".

ولعب وادي دجلة بتشكيل مكون من:

"محمد عبد المنصف، محمد جمال، محمد رضا، أحمد سعيد، بسام وليد، خالد رضا، حسام عرفات، يعقوبو، أحمد عاطف، محمد جمال، صلاح أمين".

أحداث المباراة

سجل اللاعب اللاعب أحمد عاطف الهدف الأول لفريق وادي دجلة في الدقيقة الأولى من زمن المباراة، قبل أن يتمكن اللاعب سعيد سمبوري من تسجيل التعادل للمصري في الدقيقة 19.

وقرر المدير الفني لفريق وادي دجلة الدفع باللاعب إبراهيم رجب كتغيير إضطراري بعد خروج اللاعب خالد رضا مصابا في الدقيقة 29.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه سعيدو سيمبوري في الدقيقة 39 من زمن اللقاء.

وأهدر حسام عرفا هدفًا محققا لفريق وادي دجلة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول بعد عرضية من الجانب الأيمن لكن عرفات سدد الكرة أعلى العارضة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق وادي دجلة في الدقيقة 54 بعد العودة لتقنية الفيديو، ليتقدم اللاعب أحمد سعيد ويسجل الكرة في شباك الحارس أحمد مسعود.

وقرر مدرب وادي دجلة إجراء تغيير في الدقيقة 62 حيث دفع باللاعب إبراهيم عياش بدلا من محمد رضا، و اعقبه خروج صلاح أمين ليدخل بدلا منه اللاعب جورجينو.

وعلى الجانب الأخر اجرى مدرب المصري علي ماهر تبديلان لفريقه في الدقيقة 65 بدخول الثنائي إسلام صلاح وأحمد جمعة بدلا من أحمد شوشة وكاسينجو.

واستخدم عمر كمال سلاح التصويب عن بعد في الدقيقة 65، لكن الحارس محمد عبد المنصف تصدى للتصويبة بنجاح وحرم المصري من إدراك التعادل.

وأهدر أحمد عاطف أخطر فرصة في اللقاء وحرم وادي دجلة من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72، بعدما انفرد بالحارس لكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 82، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق المصري بعد العودة لتقنية الفيديو، ليتقدم اللاعب عمر كمال لتسديد الكرة، لكن الحارس محمد عبد المنصف تصدى لها ببراعة.

وسجل احمد شديد قناوي هدف التعادل لفريق المصري في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي مبارة أخرى فاز فريق مصر المقاصة على نظيره غزل المحلة بنتيجة 1-0، في لقاء بالجولة الـ 25 بدوري we المصري.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 عن طريق اللاعب باسم مرسي.

وبتلك النتيجة، رفع مصر المقاصة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 31 نقطة في المركز العاشر.

ولعب مصر المقاصة بتشكيل مكون من:

"محمودحمدي، عصام صبحي، أحمدصبيحة، محمد دسوق، أسامة العزب،مصطفى شبيطة، هشام محمد، عبدالله مجدي، بيكلي، أحمد عادل، باسم مرسي".

وجاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالي:

"محمود رضا، يحيى حامد، محمد فتح الله، أحمد عيد، فتحي مبروك، أشرف السيد، أحمد الندري، أحمد عادل، احمد الشيخ، إسلام فؤاد، هشام بلحة".

أحداث المباراة

أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في الدقيقة 41 ضد لاعب مصر المقاصة مصطفى شبيطة.

وقرر المدير الفني لفريق غزل المحلة الدفع باللاعب محمد غلوش بدلا من أشرف السيد في الدقيقة 63، وبعد مرور 3 دقائق قرر مدرب المقاصة دخول صلاح عاشور بدلا من شيميلس بيكلي.

وسجل عبد الله مجدي الهدف الأول لفريق مصر المقاصة في الدقيقة 79، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن، لكن الحكم إبراهيم نور الدين ذهب لتقنية الفيديو ليقرر إلغاء الهدف واحتساب تسلل ضد اللاعب باسم مرسي.

وأحرز باسم مرسي الهدف الأول لفريق مصر المقاصة في الدقيقة 83.